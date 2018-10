Nella Lega dal 2005, il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti è colui che con il 46,74% dei voti ha strappato la guida del Trentino alla sinistra dopo vent’anni. Sottosegretario alla Salute del governo Conte, ecco chi è il nuovo governatore.

Gli esordi con la Lega

Nato a Bussolengo, in provincia di Verona, nel 1972, Fugatti vive però ad Avio, provincia di Trento. Laureato in scienze politiche all'Università di Bologna, di professione è commercialista. Inizia la carriera politica con la Lega Nord in Trentino nel 2005, quando diventa segretario regionale. Alle elezioni politiche del 2006 e poi del 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste della Lega Nord nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. Tra i provvedimenti parlamentari che portano la sua firma si ricordano un emendamento presentato nel 2009 al Documento di economia e finanza per l’introduzione di uno scudo fiscale, la proposta, nello stesso anno, di limitare la cassa integrazione per gli extracomunitari e il ddl Sviluppo del 2011.

La prima candidatura alla presidenza di Trento

Fugatti era già stato candidato alla presidenza della provincia di Trento nel 2013, in quota Lega Nord e Cattolici Europei Uniti. All’epoca non aveva ricevuto l’appoggio di Forza Italia e Fratelli d’Italia e aveva ottenuto solamente il 6,59% di voti, classificandosi terzo. È stato però eletto come consigliere provinciale, carica che ha mantenuto fino al 10 aprile 2018. Rieletto deputato per il centrodestra alle politiche di marzo, Fugatti si è infatti dimesso dalla carica provinciale e il 13 giugno scorso è stato nominato sottosegretario alla Salute.