Lorenzo Fioramonti, chi è il nuovo Ministro dell’Istruzione

Lorenzo Fioramonti è il nuovo ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dall’alleanza M5s-Pd (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA LISTA DEI MINISTRI - FOTO). Nato a Roma il 29 aprile 1977, nel precedente esecutivo ricopriva il ruolo di viceministro al Miur. È laureato in Storia del pensiero politico ed economico moderno e vanta anche un dottorato di ricerca in Scienze Politiche. Nel marzo 2018 è stato eletto deputato con il Movimento 5 Stelle.

La carriera da professore

Sposato e padre di due figli, Fioramonti è professore ordinario di economia politica presso l'Università di Pretoria e anche direttore del Centro per lo studio dell'innovazione Governance (GovInn) dello stesso ateneo. Figura anche tra i membri del Center for Social Investment dell'Università di Heidelberg, della Hertie School of Governance e dell'Università delle Nazioni Unite. Durante la sua carriera accademica ha scritto articoli di economia pubblicati sui quotidiani di tutto il mondo ed è anche coautore e coeditore di diversi libri. Ha una rubrica mensile nel Business Day, il principale quotidiano finanziario del Sudafrica.

L’impegno politico

La sua carriera politica inizia con un'esperienza da assistente parlamentare tra il 1997 e il 2000, collaborando con Antonio Di Pietro. Candidato con il Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche di marzo 2018, viene eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Roma-Torre Angela con il 36,65% dei voti. Il 12 giugno dello stesso anno entra a far parte del governo M5s-Lega come sottosegretario presso il Ministero dell’Istruzione. Il 13 settembre 2018 viene nominato, su proposta del ministro Marco Bussetti, vice ministro all'istruzione, università e ricerca.