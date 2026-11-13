"Pur nella consapevolezza delle indubbie peculiarità di alcune attività fisiologicamente esposte ad elevati profili di rischio, rivolgo un invito al Parlamento e al Governo a valutare se siano opportuni interventi differenziati nella materia della responsabilità penale per specifici settori al di fuori di un coordinamento secondo criteri omogenei".E' quanto si legge nella conclusione della lettera che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai presidenti delle Camere a alla premier ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il presidente della Repubblica ha varato la legge che riforma la protezione civile ma ha reso pubblici i dubbi del Quirinale su alcuni aspetti delicatissimi che riguardano una sorta di scudo penale con l'introduzione di deroghe troppo ampie rispetto alle responsabilità, previste sia in caso di colpa lieve sia in caso di colpa grave. Lo ha fatto dando notizia di aver firmato la legge - approvata in via definitiva lo scorso 21 ottobre - attraverso una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ed anche alla premier Giorgia Meloni.

"Serve un quadro coerente sulla non punibilità" Il punto più delicato per il Quirinale riguarda la gestione delle emergenze e la "causa di non punibilità per autorità politiche, operatori e volontari della protezione civile che commettono reati colposi". In via generale il capo dello Stato sottolinea come sia un problema il proliferare di norme per categorie che possono indurre altri comparti a chiedere altrettanto in materia penale. Infatti con la lettera alle più alte cariche dello Stato Mattarella chiede che sia adottato "un quadro normativo coerente". Proprio nelle conclusioni si legge: "Pur nella consapevolezza delle indubbie peculiarità di alcune attività fisiologicamente esposte ad elevati profili di rischio, rivolgo un invito al Parlamento e al Governo a valutare se siano opportuni interventi differenziati nella materia della responsabilità penale per specifici settori al di fuori di un coordinamento secondo criteri omogenei. Valutazione da compiere anche in considerazione di possibili analoghe richieste di altre categorie professionali. L'obiettivo deve essere quello di definire un quadro normativo coerente ispirato ai medesimi principi e criteri, in modo da assicurare che eventuali differenti regimi risultino contraddistinti da ragionevolezza ed equità". Approfondimento Mattarella incontra campioni paralimpici: "Ancora troppi pregiudizi"