Strage di Nassiriya, Meloni e Mattarella ricordano i caduti italiani

"La partecipazione in tormentate regioni del globo a rilevanti operazioni, costituisce la tangibile testimonianza del concorso dell'Italia al concreto sforzo della comunità internazionale nel contrastare gli orrori e le atrocità dei conflitti e delle divisioni tra popoli, favorendo la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva. Il dispiegamento dei nostri contingenti e il sostegno ai partenariati sviluppati sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea attestano la ferma volontà di salvaguardare i valori della pace, del multilateralismo e del rispetto della dignità di ogni persona e comunità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto nella Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya.

Il messaggio di Meloni

"Il 12 novembre 2003 è una ferita che resta viva nella memoria di tutti noi. Quel giorno l'Italia pagò un prezzo altissimo per il proprio impegno al servizio della pace. Diciannove nostri connazionali persero la vita a Nassiriya, tra carabinieri, militari dell'Esercito e civili. Diciannove vite spezzate mentre svolgevano il loro lavoro al servizio degli altri". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "A distanza di 23 anni, il loro ricordo continua ad accompagnarci e ci richiama al valore del servizio, del coraggio e dell'amore per la nostra Patria. E ci ricorda il debito di riconoscenza che abbiamo nei confronti di chi, ancora oggi, indossa una divisa e porta avanti il proprio impegno nelle nostre città e nelle missioni di pace all'estero. Alle vittime di Nassiriya e ai loro familiari va l'abbraccio commosso e riconoscente di tutti noi. Per non dimenticare, mai".