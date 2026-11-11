Meloni: "Da noi stop bollo auto. Da altri promesse"

Giorgia Meloni torna a parlare sui social rivendicando le misure del suo governo e segnando la distanza con le opposizioni. In primis, la presidente del Consiglio ha voluto ribadire l'impegno dell'esecutivo per il taglio del bollo auto: “Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? - ha detto Meloni -. Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso, noi lo abbiamo fatto". La premier ha quindi spiegato: "Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kilowatt, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata”.