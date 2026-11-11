Meloni: "Da noi stop bollo auto. Da altri promesse"

La presidente del Consiglio annuncia una serie di video in cui spiegherà le misure adottate dal governo. "La sinistra parla di patrimoniale, noi tagliamo le tasse"
Giorgia Meloni torna a parlare sui social rivendicando le misure del suo governo e segnando la distanza con le opposizioni. In primis, la presidente del Consiglio ha voluto ribadire l'impegno dell'esecutivo per il taglio del bollo auto: “Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? - ha detto Meloni -. Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso, noi lo abbiamo fatto". La premier ha quindi spiegato: "Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kilowatt, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata”.
"A sinistra vogliono la patrimoniale, noi tagliamo le tasse"
Il video, ha detto Meloni, è il primo di una serie in cui spiegherà tutti gli elementi di novità che saranno presenti in manovra. “È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale. Quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale, dovrà aggiornare i suoi contenuti”, conclude la premier.