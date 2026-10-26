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Simonetta Matone lascia la Lega ed entra in Forza Italia: "Contraria a derive sovraniste"

Politica

La deputata 73enne annuncia il passaggio al gruppo azzurro con una nota: "Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera"

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All'indomani della rielezione di Matteo Salvini a segretario della Lega, Simonetta Matone annuncia che lascia il gruppo del Carroccio e aderisce a Forza Italia: "Io rimango saldamente nel centrodestra - dice Matone in una nota - ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera". 

Simonetta Matone

FI: "Con lei si rafforza la nostra battaglia garantista"

L'adesione di Matone a Forza Italia viene accolta con queste parole da Enrico Costa, presidente dei deputati di FI, e da Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale: "L'esperienza di Simonetta Matone, la sua competenza e le sue capacità da tutti riconosciute sono un valore aggiunto importante e arricchiranno il nostro lavoro in Parlamento. Il suo contributo sarà particolarmente prezioso sui temi della giustizia, del rispetto dei principi costituzionali e della tutela dei diritti, in merito ai quali condividiamo una visione profondamente garantista. Sono certo che Simonetta saprà offrire un apporto significativo all'attività del nostro gruppo e alle battaglie che Forza Italia porta avanti da sempre".

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