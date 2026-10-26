Fino a martedì 27 ottobre il capoluogo toscano ospiterà la quinta edizione del Festival 'L'Italia delle Regioni' promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome organizzato in collaborazione con la Regione Toscana. L'edizione di quest'anno è intitolata "Il futuro è passato da qui"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Firenze per prendere parte alla cerimonia ufficiale di apertura della quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. L'evento di punta della giornata si tiene alle 11 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove il Capo dello Stato porterà il suo saluto istituzionale ai rappresentanti delle Regioni, del Governo e delle autonomie locali. Ad accoglierlo ci saranno la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nel pomeriggio è previsto anche un incontro tra i presidenti delle Regioni e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, dedicato alle politiche di coesione e alla nuova programmazione europea. La kermesse si è aperta ieri, domenica 25 ottobre, in piazza Santa Croce, con l'inaugurazione della Cittadella della Protezione civile, una scelta simbolica legata anche al 60° anniversario dell'alluvione del 1966.