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Mattarella premia i Cavalieri del Lavoro: la cerimonia al Quirinale. FOTO

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Si è svolta questa mattina la consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno e degli attestati di Alfiere del lavoro a studenti neo-diplomati con il massimo dei voti. "Questo appuntamento - ha detto il Capo dello Stato - rappresenta un opportuno e coinvolgente incontro tra generazioni, in una stagione in cui squilibrio demografico e accelerazioni tecnologiche rendono più problematica questa alleanza" 

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