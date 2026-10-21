Mattarella premia i Cavalieri del Lavoro: la cerimonia al Quirinale

Si è svolta questa mattina la consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno e degli attestati di Alfiere del lavoro a studenti neo-diplomati con il massimo dei voti. "Questo appuntamento - ha detto il Capo dello Stato - rappresenta un opportuno e coinvolgente incontro tra generazioni, in una stagione in cui squilibrio demografico e accelerazioni tecnologiche rendono più problematica questa alleanza"