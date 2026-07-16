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Politica

La politica crea dipendenza

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco

In "Caravanserai" – la sua rubrica per Sky Insider che è una carovana in cammino di storie, visioni e materiali dell’immaginario in direzione del futuro - Pietrangelo Buttafuoco questa settimana descrive gli effetti e le degenerazioni della politica, quando si fa demone, ossessione, tossicosi

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