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Politica

Referendum sulla giustizia, l’affluenza raccontata in 3 grafici

Raffaele Mastrolonardo

Partecipazione oltre alle attese alla consultazione referendaria sulla riforma della magistratura: quasi 6 italiani su 10 al voto. Più al nord che al sud, più al centro-nord che in qualunque altra area del Paese.  Poca differenza tra aree urbane e rurali

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