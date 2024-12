Governo, Piantedosi: "Rimpasto? Non ho chiesto io di fare ministro"

Intervistato da La Stampa, alla domanda se si candiderà in Campania alle regionali e su un possibile rinvio del voto al 2026, il titolare del Viminale replica: "Le elezioni regionali, per previsione costituzionale, si svolgeranno nei termini previsti dai rispettivi statuti regionali. Io, l'ho già detto fino allo sfinimento, non sarò candidato"

"È una discussione che non mi coinvolge e alla quale non partecipo. Mi è stato affidato il compito di guidare da ministro l'istituzione a cui ho dedicato tutta la mia vita, senza che abbia mai chiesto di farlo. E fino a quando mi sarà richiesto mi interessa solo far bene il mio lavoro". Lo afferma, in un'intervista a 'La Stampa', il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riguardo all'ipotesi di un rimpasto di governo.

"Porto con orgoglio risultati importanti: nella lotta alla criminalità organizzata in termini di arresti rilevanti, a partire dalla cattura di Matteo Messina Denaro, e di tante operazioni anticrimine - prosegue - nella gestione dell'ordine pubblico, con le forze di polizia che stanno garantendo il diritto di manifestare con una gestione accorta ed equilibrata; nei servizi di controllo del territorio delle nostre città, accrescendo progressivamente la presenza 'su strada' delle forze di polizia nei luoghi dove ce n'è maggiormente bisogno; sul fronte dell'antiterrorismo, con un sistema finora efficace di prevenzione e contrasto nei confronti dei soggetti pericolosi".

Alla domanda se si candiderà in Campania alle regionali e su un possibile rinvio del voto al 2026, Piantedosi replica: "Le elezioni regionali, per previsione costituzionale, si svolgeranno nei termini previsti dai rispettivi statuti regionali. Io, l'ho già detto fino allo sfinimento, non sarò candidato".