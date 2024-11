Andrea Crisanti: "In Parlamento capisco 30% delle leggi che approvo"

Il lavoro da senatore

Il senatore ha adottato un suo metodo per rimanere attivo: “Io so che nessuna legge è uguale per tutti e soprattutto nessuna legge è giusta per tutti. Prenda la norma che riduce il numero chiuso alla facoltà di Medicina. Gli studenti brinderanno, altri invece no”. E spiega che “uno studente in Medicina costa alla collettività – se giunge alla laurea – 150mila euro. Con la specializzazione il conto sale di altre 250 mila euro”.