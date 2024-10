Post su X della premier italiana dopo le polemiche sulle sue parole delle ultime ore sulla Legge di Bilancio. "In due anni +6,4 miliardi per la Sanità", ribadisce Meloni. A Bruxelles oltre un'ora di vertice notturno tra la premier, Tajani e Salvini in vista anche del consiglio europeo che si apre oggi

"Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio", scrive la premier Giorgia Meloni su X. "E allora - riprende - facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni, +2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025".

Il vertice di Bruxelles

A Bruxelles oltre un'ora di vertice notturno tra Meloni, Tajani e Salvini in vista anche del consiglio europeo che si apre oggi. All'incontro ha partecipato in seconda battuta anche il candidato italiano alla Commissione Raffaele Fitto. "Su di lui il Ppe è compatto. Salvini non ha mai avuto dubbi. La Lega può votare Fitto e non votare la Commissione" nel suo complesso, ha spiegato Tajani parlando con i cronisti al termine del vertice di maggioranza. Il ministro degli Esteri ha poi sottolineato che nel corso dell'incontro "non si è parlato di contenuti", ribadendo che "con ci sono problemi" sulla manovra. Su eventuali modifiche al testo nel passaggio parlamentare Tajani ha aggiunto che dipenderà dall'eventuale arrivo "di nuove risorse dal concordato fiscale". Salvini, al termine della riunione, non ha invece rilasciato dichiarazioni

"Priorità del governo"

"La sanità rimane da tre anni una delle nostre priorità - aveva detto ieri la premier - e quindi abbiamo ogni anno lavorato per aumentare il fondo sanitario. Dopodiché io penso che limitarsi ad aumentare risorse senza lavorare, che è quello che mi piacerebbe fare e che in parte può fare il Governo, ma soprattutto deve fare con le Regioni, è capire come le risorse possano essere spese meglio però obiettivamente queste sono le risorse che noi abbiamo e certo se non avessimo speso allegramente in altri anni ne avremmo avute di più. Io ne avrei messe ancora di più ma queste ho. Più di stabilire che sia una delle mie priorità non posso fare ma mi pare che sia una cifra record", aveva aggiunto la presidente del Consiglio.

Le polemiche

"Anche oggi il governo ci da una buona dose di propaganda quotidiana: annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi, meno della metà di quello che hanno annunciato. Di certo, non i 4 miliardi che noi chiedevamo di mettere sulla sanità pubblica per fare nuove assunzioni e abbattere le liste di attesa". Così Elly Schlein in un video su Instagram.