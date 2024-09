La Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale quali componenti del Cda della Rai. Lo ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.

Al Senato eletti Marano e di Majo

Nella votazione per i due componenti del Consiglio di amministrazione della Rai al Senato sono risultati eletti Antonio Marano con 97 voti e Alessandro di Majo con 27. Un voto è andato a Ruggero Aricò, sono risultate due schede bianche e quattro nulle. Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha poi proposto alla presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di Simona Agnes e Giampaolo Rossi nell'ambito del Cda della Rai. A comunicarlo è stato il Mef