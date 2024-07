Il presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina la telefonata della premier che gli ha espresso la stima e la riconoscenza delle Istituzioni e dei cittadini. Sui social arrivano invece gli auguri del ministro Tajani che riconosce nel Capo dello Stato un "punto di riferimento e guida saggia di tutti gli italiani". Il presidente del Senato La Russa: "Guida essenziale e un riferimento fondamentale". Per il Capo dello Stato oggi normale giornata di lavoro al Quirinale e questa sera una cena in famiglia ascolta articolo

Arrivano da tutto il mondo della politica gli auguri per il compleanno di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica compie oggi 83 anni e nelle prime ore della mattinata ha già ricevuto telefonate e messaggi da parte dei maggiori esponenti delle istituzioni, del governo e dai componenti dei partiti italiani. In primis la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato questa mattina il Capo dello Stato rivolgendogli i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome suo personale e dell'intero Governo. La premier ha rinnovato a Mattarella i sentimenti di stima e riconoscenza che le Istituzioni e i cittadini riconoscono al Capo dello Stato, come garante della Costituzione e simbolo dell'Unità nazionale. Mattarella trascorrerà la giornata al lavoro, al Quirinale, lavorando tra le altre cose al discorso del ventaglio che terrà domani in occasione della tradizionale cerimonia dello scambio di saluti con la stampa parlamentare prima della pausa estiva dei lavori delle camere. Quindi, festeggerà il compleanno con una cena in famiglia.

La Russa: Mattarella “guida essenziale” Uno dei primi a rivolgere gli auguri di compleanno a Mattarella è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ha scritto in una nota - Una guida essenziale e un riferimento fondamentale per i cittadini e per le Istituzioni della nostra Repubblica. A lui giunga la mia stima e riconoscenza". Gli fa eco il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: "Desidero rivolgere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome della Camera dei deputati e mio personale, con le espressioni di profonda stima e riconoscenza".

Tajani: Mattarella “guida saggia” Gli auguri del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivano con un post pubblicato su X. "Buon compleanno al Capo dello Stato Sergio Mattarella, punto di riferimento e guida saggia di tutti gli italiani. Auguri, Presidente!". Sui social anche il pensiero della ministra delle riforme Maria Elisabetta Casellati. "Auguri di buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - si legge - fonte di ispirazione e guida sicura anche nei momenti più difficili del nostro Paese. Grazie per l'instancabile impegno e la dedizione con cui svolge il fondamentale ruolo di garante delle Istituzioni in difesa dei valori della nostra Costituzione". Su X anche gli auguri della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: "Tanti auguri Presidente! Un augurio che porta con sé un sentito ringraziamento per il suo impegno, fonte di ispirazione per tutti noi. Buon compleanno!".

Brunetta: "Immensa gratitudine" "Auguri sinceri al Presidente Mattarella per il suo compleanno", ha dichiarato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. "Il Presidente guida tutti gli italiani con la sua saggezza e il suo profondo rispetto per le Istituzioni, facendosi rappresentante dell'unità nazionale e garante della nostra Costituzione". Con una nota arrivano gli auguri anche del presidente del Cnel, Renato Brunetta: "Un sincero augurio di buon compleanno deve arrivare da tutti gli italiani al Presidente Sergio Mattarella. Tutti noi gli dobbiamo una immensa gratitudine per la sua guida forte e autorevole che ha come stella polare la salvaguardia dei principi della nostra Costituzione. In questi momenti di gravi crisi internazionali per l'Italia, la sua presenza è una grande garanzia di stabilità. Auguri Presidente".

Schifani: Mattarella "figura di equilibrio e garanzia" "I migliori auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Così il governatore della Sicilia e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, ha espresso i suoi auguri al Capo dello Stato. "La sua figura di equilibrio e garanzia, interpretata con grande saggezza e autorevolezza, è un punto di riferimento per il Paese. In questa occasione, non possiamo che rinnovare al Capo dello Stato i nostri sentimenti di profonda stima e gratitudine per quanto ha fatto e continua a fare per l'Italia e le sue istituzioni democratiche".

Santanché: "Mattarella esempio di dedizione" Su X gli auguri della ministra del Turismo Daniela Santanchè: "Auguri Presidente Mattarella, esempio di dedizione e amore per l'Italia. Uomo delle istituzioni, che non manca mai di far sentire la sua presenza e attenzione anche al settore del turismo". In una nota arriva invece il pensiero del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: "Sinceri auguri al nostro Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, che, guidando il Paese con rettitudine, saggezza ed equilibrio, rappresenta da anni un faro per tutti i cittadini italiani", scrive. "Ringraziamo il Capo dello Stato - aggiunge Occhiuto - per questo suo costante e straordinario impegno per custodire i valori della Repubblica, seguendo i principi delineati dalla nostra Costituzione. Buon compleanno dalla Calabria e da tutti i calabresi, presidente Mattarella".

Autonomie: "Grazie per sensibilità a minoranze linguistiche" Auguri per il Capo dello Stato anche dagli esponenti dei partiti. "Buon compleanno al Presidente Mattarella", ha scritto sui social Mara Carfagna, presidente di Azione. "Con la sua autorevolezza e il suo grande equilibrio, rimane un prezioso garante della Costituzione e un punto di riferimento per tutti i cittadini". Una nota dalla Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger: "A nome delle senatrici e dei senatori del nostro Gruppo, porgo al Presidente Mattarella i più calorosi auguri di buon compleanno. Grazie Presidente per la sua sensibilità e attenzione alle minoranze linguistiche, per il suo costante impegno a tutela del Paese e della Costituzione".

Ronzulli: "Gratitudine e affetto" Un pensiero anche dalla senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli: "Il suo equilibrio, la sua saggezza, la sua capacità di essere guida e punto di riferimento per tutti noi, sono un valore prezioso per gli italiani. Con gratitudine e affetto: auguri di buon compleanno presidente Mattarella". Le fa eco in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli: "A nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati rivolgo i migliori auguri di buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E' costante punto di riferimento per il nostro Paese e per tutti gli italiani, saggio e autorevole".