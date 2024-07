Anti-morbillo, rosolia, parotite e varicella solo "raccomandati"

Si fa riferimento in particolare ai vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, che secondo l’emendamento non sarebbero più obbligatori ma ma solo "raccomandati", a differenza di quanto prevede oggi la legge del 2017. Si chiede di “tornare allo stato 'ex ante', ovvero togliere l'obbligo dei dodici vaccini, e tornare a quattro obbligatori, e otto consigliati", ha spiegato il senatore Borghi alle agenzie stampa. “Siamo gli unici in Europa, insieme alla Francia, ad avere una cosa del genere. Non mi pare che i risultati siano fantastici - lamenta -: chi non voleva farli fare ai figli non va all'asilo e non mi sembra una buona idea. Io ritengo che gli obblighi non siano la soluzione. C’è un motivo per cui sono una 'extrema ratio' in tutto il mondo. Il morbillo è una malattia pericolosa: se tu lo presenti come pericoloso e consigli il vaccino, la gente lo fa, se obblighi i genitori a fare 12 vaccini di fila alla fine non li fanno". Un’altra richiesta contenuta negli emendamenti è quella di consentire che i bambini che non sono stati vaccinati per queste quattro patologie possano comunque essere iscritti alle scuole per l'infanzia (comprese quelle private non paritarie).