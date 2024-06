Bonaccini, eletto alle Europee 2024, si dimette in Emilia Romagna

Bonaccini: "Sono stati dieci anni faticosi ma la Regione è più forte di prima"

"Mi dimetterò un minuto dopo" lo svolgimento del G7 per la scienza e tecnologia a Bologna "per rispetto verso questo appuntamento internazionale che onora Bologna e l’Emilia-Romagna". Così ha detto Stefano Bonaccini all'assemblea legislativa dell' Emilia Romagna. Il neoeletto eurodeputato con il Pd ha sottolineato: "In queste due settimane, come annunciato, chiuderemo tutti gli atti che assicureranno per i prossimi mesi di affievolimento dei poteri tutte le misure, i finanziamenti e le regole perché non ci siano vuoti e rallentamenti".



L'ormai quasi ex governatore dell'Emilia Romagna ha proseguito: "Sono stati dieci anni complicati, se pensiamo che abbiamo attraversato la tragedia del terremoto e la sua ricostruzione, la pandemia, che il mondo non conosceva da un secolo e l’alluvione dello scorso anno". Tanti però gli elementi positivi ricordati da Bonaccini dell'esperienza a guida della Regione: "Sono stati dieci anni anche che vedono questa regione più forte di prima. Non so in quante altre realtà, dopo un terremoto devastante, una pandemia micidiale e un’alluvione terribile, si potrebbe dire la stessa cosa: più forte di prima".

Tante le soddisfazioni ripercorse nel discorso all'assemblea legislativa: "Ci sono stati riconoscimenti internazionali e nazionali, e poter chiudere la mia esperienza andando a vedere le prime 3 tappe del Tour de France, con 2 milioni di persone attese sulle strade, è una soddisfazione enorme. Pochi giorni dopo poter chiudere la mia esperienza da presidente della Regione con il G7 è una soddisfazione a cui non avrei mai creduto anche al punto di vista politico".

Poi, Bonaccini ha concluso il suo discorso ricordando i successi del centrosinistra, dalle europee alla recente tornata delle amministrative:"Il centrosinistra, negli ultimi 3 anni, è passato dal governare da 6 su 10 a 8 su 10 capoluoghi. Negli ultimi 3 anni da 8 a 12 su 12 città sopra i 30mila abitanti. Lo stesso risultato delle mie preferenze è un riconoscimento non tanto a me, ma al lavoro fatto insieme in questi anni".