Alla chiusura dei seggi l'affluenza alle urne per le Europee è sotto al 50%. Dunque, per la prima volta, per le Europee meno di un italiano su 2 è andato a votare. La soglia del 50% è stata superata nella circoscrizione Nord occidentale, Nord Orientale e Centrale ma non nelle circoscrizioni Meridionale e Insulare. (ELEZIONI EUROPEE, I RISULTATI IN DIRETTA)