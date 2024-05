Fa parte della campagna elettorale in vista delle Europee allo slogan di "Meno Europa, più Italia". La norma criticata dal leader della Lega, però, era stata approvata dall’Italia nel 2019, quando lo stesso Salvini era al governo. Calenda risponde con un video ironico sui social: “Istruzioni per aprire una bottiglietta, bere e richiuderla. #Salvini ce la puoi fare” ascolta articolo

Prosegue la campagna elettorale per le Europee e insieme a lei anche le polemiche. L’ultima viene dal leader della Lega Matteo Salvini che attacca la norma dell’Unione europea che obbliga a produrre le bottigliette di plastica con i tappi attaccati in modo da non essere dispersi nell’ambiente. Per il ministro delle Infrastrutture questa norma impedirebbe di bere comodamente, come dimostra l’immagine accompagnata dallo slogan “Meno Europa, più Italia”.

Salvini contro una norma votata dalla Lega "Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie. Sì al buonsenso! Per PIÙ ITALIA e meno Europa, scegli la Lega". Questo è il messaggio lanciato sui social da Salvini che si scontra però con il fatto che fu proprio quando lui era al governo, nel 2019, che l'Italia diede il suo ok alla direttiva in questione. In modo simile, fu grazie anche ai voti della Lega che la norma venne recepita e quindi entrò in vigore nel 2021.

La replica ironica di Calenda: "Salvini ce la puoi fare" A ricordare a Salvini che al governo c'era lui quando l'Italia ha dato il suo ok alla norma, tra gli altri, c'è anche Carlo Calenda. "Il 5 giugno 2019 il governo Conte-Salvini ha votato a favore di una direttiva europea che prevede che i tappi, quando si aprono, non cadano e quindi si disperdano nell'ambiente", spiega il leader di Azione in un video pubblicato sui social. E poi ironizza: "Hanno votato una cosa intelligente, credo per caso, immagino, ma comunque l'hanno votata". Calenda quindi arriva alla polemica di Salvini contro i tappi e, con sarcasmo, "spiega" al leader della Lega come riuscire a bere ugualmente con il tappo attaccato alla bottiglia senza avere fastidi al naso. "Istruzioni per aprire una bottiglietta, bere e richiuderla", scrive sul post. "#Salvini ce la puoi fare".

Cosa prevede la norma Ue Come si legge sul sito ufficiale dell'Unione europea, la norma in questione è la "Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente". L'obiettivo è quello di "prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno". Questa direttiva ha ricevuto la prima approvazione dal Parlamento europeo nel 2019. In questo primo momento effettivamente la Lega votò contro ma poi, quando la direttiva ricevette il via libera anche dal Consiglio dell'Unione europea, tutti gli Stati membri votarono a favore. Compresa l'Italia.