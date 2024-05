Si passa da 15 a 21 paesi di origine sicuri

Il decreto, adottato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani di concerto con quello dell'Interno Matteo Piantedosi e quello della Giustizia Carlo Nordio, stabilisce che sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. L'elenco è aggiornato periodicamente per legge e vengono comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate. "Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale" presentate dai migranti, come sempre il decreto di aggiornamento della lista prevede che "la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine", redatte dalla Farnesina. "Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale - viene precisato nel provvedimento -, l'inclusione di Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka, nell'elenco non ha effetto sulle domande presentate da cittadini" di questi Paesi prima dell'adozione di questo decreto. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito del Viminale, i migranti con nazionalità del Bangladesh sono i più numerosi fra quelli approdati in Italia da gennaio, 3.425, circa il 19% della cifra complessiva, 17.666. Poi seguono Siria (2.460), Tunisia (2.286), Guinea (1.631) ed Egitto (1.043).