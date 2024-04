Bologna conferisce a Romano Prodi l'Archiginnasio d'oro

Cronaca

Si è tenuta la camera ardente nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna per Flavia Franzoni, la moglie del professor Romano Prodi morta improvvisamente mentre percorreva con il marito e alcuni amici un cammino francescano in Umbria. La bara di legno chiaro è stata portata nella chiesa parrocchiale della famiglia Prodi intorno alle 8.15 e fin da subito tanti amici, colleghi e semplici cittadini sono andati a rendere omaggio