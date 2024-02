Una partnership “sotto l’insegna della sostenibilità e con protagonista il treno, mezzo green per eccellenza, che in via eccezionale arriverà a Sanremo”, ma di cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato stato informato all’ultimo momento

Fonti del Mit fanno sapere che il ministro ha appreso la notizia “con grande stupore” e che Matteo Salvini è contrariato dal fatto che il suo Ministero sia stato “bypassato” e tenuto all’oscuro dell’accordo tra Rai, Rai Pubblicità e Trenitalia. Il riferimento è al Frecciarossa partito il 4 febbraio da Roma Termini che ha raggiunto (addirittura in anticipo) Sanremo con tanto di livrea dedicata al Festival. A bordo i dipendenti Rai, giornalisti e i vertici delle due aziende: da Luigi Corradi, Amministratore delegato e Direttore Generale di Trenitalia a Giampaolo Rossi Direttore generale della Rai.

Il Ministero all'oscuro sino all'ultimo

Una partnership tra Trenitalia e Rai siglata “sotto l’insegna della sostenibilità e con protagonista il treno, mezzo green per eccellenza, che in via eccezionale arriverà a Sanremo”. Ma di cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato stato informato all’ultimo momento. Così dal dicastero guidato dal vicepremier e leader della Lega arriva una nota: “Posta la libertà commerciale di stipulare contratti – evidenziano fonti del Mit – desta perplessità un accordo che ha totalmente bypassato il Ministero nonostante le implicazioni sulla circolazione ferroviaria ed il diverso trattamento rispetto ad altri viaggiatori“. Dal dicastero viene anche fatto sapere che “sono stati chiesti i contenuti del contratto, per esaminarne l’utilità sotto ogni profilo”.