Marta Fascina assente al congresso di Forza Italia oggi a Monza

Marta Fascina, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi, non sarà presente al congresso provinciale di Forza Italia in programma oggi a Monza. Lo conferma il deputato azzurro Fabrizio Sala, coordinatore provinciale di Fi. Sui motivi dell'assenza vige il massimo riserbo.

Assente all'Eur

Fascina inoltre non era presente ai festeggiamenti per il compleanno di Forza Italia che si sono tenuti venerdì scorso, 26 gennaio, nel salone delle Fontane all'Eur, a Roma. Nei giorni scorsi si è parlato di presunti problemi di salute della 34enne, voci però non confermate.