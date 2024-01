Un ulivo con le radici nel mare nel logo del G7 italiano

Mondo

Pieno sostegno all'Ucraina, condanna alla Russia per l'aggressione a Kiev e nuove sanzioni nei confronti di Mosca. La tensione tra il Cremlino e l'Occidente ha dominato il vertice del G7 che si è chiuso ieri a Hiroshima, in Giappone (in foto). Ma proprio la Russia, oggi sul banco degli imputati per l'aggressione all'Ucraina, fino a nove anni fa partecipava a pieno titolo al tavolo dei Grandi. Cosa è cambiato?