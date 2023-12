Politica

Nata il 26 maggio del 1975 a Roma, sembra che dall’inizio dell'attuale Governo Arianna Meloni abbia scalato posizioni all’interno di Fratelli d’Italia. Seppur da sempre abbia partecipato ad attività politiche, finora il suo ruolo si era mantenuto più defilato rispetto a quello della sorella. Arianna ha raccontato di averla sempre supportata e di averla accompagnata nel percorso fino al suo ruolo attuale. Entrambe condividerebbero, poi, oltre alla passione per la politica, anche quella per il mondo fantasy in particolare per Il Signore degli Anelli