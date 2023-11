A Sky TG24 l’incontro con i primi cittadini di Prato Matteo Biffoni, di Foggia Maria Aida Episcopo e di Ventimiglia Flavio Di Muro. Amore per la città e per la società sono le chiavi per intraprendere ancora con passione questo mestiere. Al centro del dibattito anche la depenalizzazione del reato di abuso di ufficio e il tema della sicurezza

Domande e risposte a confronto per i primi cittadini intervenuti sul palco di Live In Genova: il sindaco di Prato Matteo Biffoni, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. La prima domanda è affidata a uno dei giovani studenti presenti all’incontro: “Con tutti i rischi e i problemi che il mestiere di sindaco comporta, vale ancora la pena decidere di candidarsi?

Episcopo (Foggia): “La molla motivazionale che spinge a intraprendere una strada così coraggiosa e rischiosa si poggia sull’amore per la città, per la cittadinanza attiva, per le fragilità dei contesti sociali. Tutto questo è sentito come una chiamata, come un invito anche morale verso la mia cittadinanza.

Di Muro (Ventimiglia): “Sì ne vale la pena, non tanto candidarsi quanto impegnarsi per la vita amministrativa della propria città che significa anche fare attivismo, fare volontariato, organizzare associazioni. Io credo che la vita civica sia il valore aggiunto per se stesso ma anche per la comunità”

Biffoni (Prato): “Se lasci andare la razionalità e pensi ai rischi, al lavoro, alle rinunce, il riscontro economico, forse non ne vale la pena. Ma poi c’è la passione a cui non puoi dire di no, se ti viene l’istinto di occuparti della società, fare il sindaco è la cosa più incredibile che si possa fare”.

