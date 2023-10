Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha incontrato nel Palazzo del Quirinale Francesco Baggi Sisini, Mario Sacchi e Alessandro Bartezzaghi, rispettivamente editori e direttore della "Settimana Enigmistica", in rappresentanza di tutte le persone che collaborano con la testata e di quelle che vi hanno collaborato in oltre novant'anni di storia. Lo riferisce una nota della casa editrice. Al Presidente della Repubblica - prosegue la nota - è stato donato il numero originale pubblicato nella Settimana della sua nascita, un modo per ringraziarlo e per ringraziare, attraverso lui, tutti gli italiani per l'affetto e l'apprezzamento che riservano alla "Settimana Enigmistica".