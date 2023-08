Festa della Lega a Cervia, Zaia: "Autonomia entro 2024 o il governo fallisce"

Il presidente del Veneto ha spiegato che la riforma "è nel programma di governo. Non farla significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci". Preoccupazioni anche per la messa a terra del Pnrr

Il governatore del Veneto, Luca Zaia ieri, durante la festa della Lega a Cervia, ha espresso senza mezzi termini il suo punto di vista riguardo all'autonomia del Veneto e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il presidente della regione ha dichiarato che se la riforma non dovesse essere ottenuta entro il 2024, sarebbe un fallimento di un'obiettivo prefissato "ma non fallisce la Lega, fallisce il governo. Se non ci credi, non li firmi questi obiettivi. La Lega non può considerarlo un "di cui". Sull'autonomia c'è un progetto chiaro, abbiamo firmato un contratto e va rispettato". Zaia ha aggiunto: "L'autonomia è nel programma di governo. Non fare l'autonomia significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci".