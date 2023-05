Tajani: Berlusconi sta meglio, resta lui la guida di FI

"Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo messaggio alla convention. Io ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader. Io faccio benissimo il vicepremier e il ministro degli Esteri, mi basta questo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai 3 rispondendo a una domanda sull'ipotesi che la convention del 5 e 6 maggio serva per la sua incoronazione a capo politico di FI.