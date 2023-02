"Non voglio inserire maschio o femmina, voglio inserire la X, ma non si può fare perché è illegale inquanto viene ripreso dal passaporto italiano", ha spiegato l'eurodeputata che è contro le discriminazioni di genere

“Per protesta oggi ho cancellato la mia domanda di lasciapassare perché non intendo rispondere al fatto di essere un maschio o una femmina". Lo ha detto l'eurodeputata di Forza Italia (Fi) Alessandra Mussolini, dopo aver annullato la sua richiesta del documento di viaggio dell'Ue per i deputati del Parlamento europeo, in quanto non offre la possibilità di un'alternativa all'indicazione di genere maschio o femmina. Manca l’opzione “ altro” oppure la scritta “non voglio menzionarlo" ha spiegato l'eurodeputata. “All'ufficio dicono che non si può fare perché è illegale e che bisogna obbligatoriamente inserirsi nella categoria maschio o femmina".