Per il ministro della Giustizia "le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per il terrorismo e la mafia, ciò che va cambiato radicalmente è l'abuso che se ne fa per i reati minori, con conseguente diffusione sulla stampa di segreti individuali e intimi". Dello stesso avviso la premier Meloni: "Intercettazioni fondamentali per lotta alla mafia"

Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, ieri mattina a Palermo dopo una latitanza lunga 30 anni (IL VIDEO ESCLUSIVO DELL'ARRESTO), si apre il dibattito politico sulle intercettazioni. "L'indagine si basa su due pilastri fondamentali: uno è l'attività di intercettazione, che se fosse il caso di ribadirlo sono indispensabili e irrinunciabili nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e non. Senza le intercettazioni non si possono fare indagini", ha chiarito ieri in conferenza stampa Maurizio De Lucia, il procuratore capo di Palermo che ha indagato su Messina Denaro.

Nordio: "Intercettazioni indispensabili per la mafia, va cambiato abuso"

Sul tema è intervenuto questa mattina il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Le intercettazioni - ha detto a Radio 24 - sono uno strumento indispensabile per il terrorismo e la mafia, ciò che va cambiato radicalmente è l'abuso che se ne fa per i reati minori, con conseguente diffusione sulla stampa di segreti individuali e intimi che non hanno niente a che fare con le indagini". "Per combattere la mafia - ha aggiunto Nordio - dobbiamo coniugare due elementi, tra cui le intercettazioni, ma anche il cosiddetto 'metodo Falcone': la continua analisi di dati, di movimento di denaro e di controllo delle persone che non può mai essere interrotto". Secondo Nordio, è "illusorio pensare che la mafia si vinca arrestando di tanto in tanto un boss. Serve un arsenale di armi, dalla tecnologia al controllo sul territorio e occore anche fare una rivoluzione culturale copernicana".