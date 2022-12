Pd, Dario Nardella verso sostegno a Bonaccini

Il sindaco di Firenze, in quest'ottica, non si candiderebbe a segretario ma sosterrebbe la corsa del governatore dell'Emilia Romagna

Domani alle 15:30 è prevista una conferenza stampa di Dario Nardella e Stefano Bonaccini a Firenze, al Teatro del Sale, via dei Macci 111r. L'ipotesi che ha preso corpo ieri è che Nardella possa essere il coordinatore della mozione Bonaccini, in corsa per la segreteria del Pd. Il sindaco di Firenze, in quest'ottica, non si candiderebbe a segretario ma sosterrebbe la corsa del governatore dell'Emilia Romagna.