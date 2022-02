Un anno di governo Draghi: tutte le tappe, dal Covid al PNRR

Pochi giorni dopo, il 13 febbraio, Draghi giura in un Quirinale semideserto per le regole dettate dalla necessità di contrastare il virus. E fin da subito appare chiaro il tratto distintivo del suo esecutivo: la discrezione operosa.

Poche ore e arriva il sì del' ex presidente della Bce. Che chiarisce subito, anche lui con poche frasi, quali saranno i punti cardine del suo impegno nell'esecutivo: portar fuori il paese dall'emergenza Covid, rimetter mano al Recovery plan italiano e spedirlo in tempo a Bruxelles per garantire l'arrivo degli oltre 200 miliardi destinati all'Italia, gestire quindi il Pnrr (Piano Nazionale di ripresa e Resilienza) e rilanciare il Paese. Recuperando anche un'immagine nazionale di affidabilità.

E' il 3 febbraio del 2021 quando, con poche parole e il viso scuro dopo settimane di tensione politica alle stelle e la crisi del governo Conte in atto, in piena pandemia, il capo dello Stato Mattarella cambia pagina e incarica Mario Draghi di provare a formare un nuovo governo.

Nel frattempo però montano le proteste di alcuni, contro i vaccini ma soprattutto contro il green pass, il certificato verde che diventa necessario per poter svolgere determinate attività ed entrare in alcuni luoghi. Anche a livello europeo, con le restrizioni su viaggi e spostamenti.

La campagna vaccinale, grazie alla struttura messa in campo dal generale Figliuolo accelera subito, le cose cominciano ad andare per il verso giusto e presto si capisce che non si tornerà indietro, il ritmo di vaccinazioni cresce e a maggio si arriva a toccare quota 500 mila al giorno.

Da lì parte una linea di governo che non subisce mai flessioni, anche a livello comunicativo, e che deve però fronteggiare ancora l'evolversi della pandemia, le varianti, i problemi legati alla comunicazione attorno al vaccino Astrazeneca - quello che comunque lo stesso Draghi fa insieme alla moglie - le reazioni di una minoranza molto rumorosa come quella dei no vax e no green pass.

Le prime parole di Draghi da premier in pubblico arrivano proprio in un'occasione dedicata alla campagna vaccinale, quando decide di andare in visita, il 12 marzo, all'hub vaccinale di Fiumicino, e lì, a un Paese già stremato dalle strette che si sono succedute a più riprese per contrastare l'epidemia, compresi i severi lockdown, chiarisce che una luce in fondo al tunne c'è: i vaccini, appunto.

Il presidente del Consiglio prima cambia il capo della Protezione civile nominando Fabrizio Curcio, subito dopo - voltata pagina rispetto alla gestione Arcuri - fa del generale Francesco Paolo Figliuolo il commissario straordinario per l'emergenza Covid e da lì parte una campagna che porterà l'Italia in pochi mesi ad essere il faro in Europa riguardo alla gestione dei vaccini e della pandemia.

Le proteste no vax e no green pass

Quando in agosto arriva l'obbligo di certificato verde per alcune categorie, che poi verrà via via ampliato, cominciano le manifestazioni di piazza. In tutta Italia. Alcune si rivelano dei flop di pubblico, altre no.

A Trieste ci sono proteste al porto, con sit-in dei portuali e idranti in azione per sgombrarli, azione seguita da un vespaio di polemiche. Anche nella piazza simbolo della città, piazza Unità d'Italia, per giorni il cosiddetto popolo no green pass, proveniente anche dall'estero, monopolizza con la sua protesta le cronache.

A Roma si giunge però alla degenerazione che avrà effetti anche giudiziari: la manifestazione del 9 ottobre si porta fino a palazzo Chigi, ci sono disordini, c'è chi tenta l'assalto della zona transennata davanti alla sede del governo, per ore le immagini mostrano qualcosa di diverso da una protesta pacifica fino ad arrivare, nel frattempo, all'assalto di un manipolo di facinorosi fra cui esponenti di Forza Nuova, alla sede della Cgil. Ci saranno arresti, polemiche politiche, strascichi che porteranno anche a un cambiamento nelle regole per le manifestazioni in era Covid.

Draghi tira dritto pur con le difficoltà politiche interne, Lega e 5 stelle restano perplessi o contrari al green pass, e a ridosso del nuovo anno viene introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50.

L'emergenza vera adesso appare ormai lontana, la maggioranza degli italiani è già plurivaccinata e la nuova variante del virus appare meno letale.

Un anno dopo, il 59 esimo consiglio dei ministri dell’era Draghi procede verso ulteriori aperture e chiarisce che l'Italia non tornerà a chiudersi.