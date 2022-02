"Non è un tema di dibattito politico", ha precisato il leader della Lega in un'intervista a Radio Capital

"Mia figlia non è vaccinata. Sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri. Non sono oggetto di dibattito politico". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Capital in un'intervista in cui il leader della Lega ha toccato diversi punti.

Dal caro bollette alla Presidenza della Repubblica

approfondimento

Covid, Salvini racconta l'isolamento sui social fra pizza e derby

Sul caro bollette, la vera priorità del momento per Salvini, bisogna "intervenire entro una settimana con una nuova tranche da cinque miliardi, per aiutare famiglie e imprese". Per il leader della Lega, l'emergenza energetica si supera "stoccando ed estraendo piu' gas: senza cambiare la norma si puo' raddoppiare il gas italiano". Mentre sulla mancata elezione di un presidente donna, come da lui annunciato, si è limitato a dichiarare: "Sarebbe stato un bel segnale, è un peccato soprattutto per il Paese".