"L'allarme" del Comitato promotore riguarda un emendamento soppressivo presentato da Lega e Fdi in Commissione Affari costituzionali alla Camera: potrebbe fermare la norma del Cdm che consente a chi abbia presentato un referendum dopo lo scorso giugno di andare a depositare le firme fino al 31 ottobre. In questo modo queste stesse firme raccolte dai promotori del quesito referendario sarebbe a rischio

"Il referendum sulla legalizzazione della cannabis è a rischio": l'allarme è stato lanciato dal Comitato promotore riguarda un emendamento soppressivo presentato da Lega e Fratelli d'Italia in Commissione Affari costituzionali alla Camera. L'emendamento andrebbe, di fatto, a convertire e fermare la norma del Cdm che consente a chi abbia presentato referendum dopo lo scorso giugno di andare a depositare le firme raccolte fino al 31 ottobre. In questo modo queste stesse firme sarebbero a rischio.

Iezzi (Lega): governo ha sbagliato, no al referendum truffa sulle droghe

approfondimento

Cannabis, depositate in Cassazione 630mila firme per referendum. VIDEO

"No al referendum truffa sulle droghe leggere e pesanti. Il Governo ha sbagliato a dare il via libera al referendum sulle droghe attraverso la proroga di un mese del tempo necessario per raccogliere le firme", commenta il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in Commissione Affari costituzionali. "Inserire una norma di chiara natura elettorale all’interno di un decreto legge rappresenta un errore clamoroso e di certo non basta, come scusante, considerarlo un provvedimento attinente alle regole procedurali".