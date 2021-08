Navalny, la portavoce Kira Yarmysh ha lasciato la Russia

Dopo la recente condanna a 18 mesi di libertà vigilata per aver "incitato a violare le restrizioni Covid" durante una manifestazione non autorizzata a Mosca, la collaboratrice del dissidente russo ora sarebbe a Helsinki

Kira Yarmysh, la portavoce dell'oppositore russo Aleksei Navalny, ha lasciato il Paese. Lo hanno riferito due fonti informate. Secondo una di queste testimonianze la collaboratrice del dissidente sarebbe "partita per Helsinki". Il tribunale Preobrazhensky di Mosca, lo scorso 16 agosto, ha condannato la Yarmysh a un anno e mezzo di ''restrizione della liberta" per "incitamento alla violazione delle norme sanitarie ed epidemiologiche" nella manifestazione non autorizzata il 23 gennaio a Mosca in solidarieta' al dissidente Navalny. La condanna della portavoce prevede il divieto di cambiare luogo di residenza, viaggiare fuori dalla regione di Mosca e partecipare a eventi pubblici.