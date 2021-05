Minacce a Elisabetta Casellati, anche Mattarella esprime solidarietà

Il presidente della Repubblica ha chiamato al telefono la presidente del Senato per esprimerle vicinanza dopo le minacce di morte di cui è stata fatta oggetto, mediante lettere e post sui social network. Segre: “Non restino impuniti” Condividi:

Tutto il mondo della politica sta esprimendo solidarietà a Elisabetta Alberti Casellati dopo le minacce di morte ricevute dalla presidente del Senato tramite lettere e post sui social network. Fonti del Senato hanno riferito che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato al telefono Casellati per esprimerle vicinanza. Da sinistra a destra, molti sono i messaggi che arrivano dagli esponenti di maggioranza e opposizione. La senatrice a vita Liliana Segre: “Sono certa che questi anonimi vigliacchi, messaggeri di morte, non resteranno impuniti. So che è una donna forte e non si farà intimidire”.

Segre: “Unirsi per difendere la civiltà dei rapporti” approfondimento Chi è Maria Elisabetta Casellati, la nuova presidente del Senato “Ho sentito l'amica Elisabetta Alberti Casellati per esprimerle la mia affettuosa vicinanza perché purtroppo conosco bene l’argomento”, ha detto Segre, presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. “Tutto il mondo politico - ha aggiunto - deve sentire la responsabilità di unirsi per difendere la civiltà dei rapporti, il rispetto verso le donne che in ruoli diversi si impegnano nella vita pubblica, il rispetto verso le istituzioni”.

Le reazioni di maggioranza e opposizione "Le minacce ricevute dalla presidente Alberti Casellati sono l'allarmante sintomo di una escalation di odio e violenza politica che mina le nostre istituzioni democratiche e che va combattuta con forza e fermezza", ha detto il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ex presidente del Senato. Dello stesso parere è anche il presidente della Camera Roberto Fico: "Il linguaggio d'odio in ogni sua forma va sempre condannato con forza da parte di politica e istituzioni". "Confido nella giustizia - sono le parole del senatore di Leu Francesco Laforgia - e che presto possa consegnare agli inquirenti i colpevoli di tali gesti. La politica e le istituzioni siano coese nel contrasto alla violenza". La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini si augura che "i responsabili delle minacce" contro Casellati "siano individuati e consegnati alla giustizia". Mentre sui social la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) sottolinea che "il dibattito politico non deve e non può mai sfociare nella violenza". Frasi simili di supporto e vicinanza sono state espresse da gran parte dei politici da Di Maio, a Carfagna, Serracchiani e Salvini.