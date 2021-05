E' l'ipotesi avanzata dal sottosegretario alla Salute Costa che a "Timeline" ha anche annunciato che il richiamo in vacanza sarà possibile tra le Regioni che hanno fatto un accordo in tal senso. Per ora l'intesa è stata firmata da Piemonte e Liguria

“La campagna vaccinale sta dando risultati importanti, siamo a 500mila dosi somministrate al giorno. A giugno ci potrà essere una ulteriore svolta e sono in arrivo oltre 22 mln di dosi. Credo che ad agosto - Andrea Costa, sottosegretario alla Salute - si potrà togliere la mascherina all’aperto, sarà un periodo con una maggiore quota di libertà per tutti”. Il sottosegretario ha aggiunto - ospite a "Timeline" - che il richiamo delle vaccinazioni in vacanza “si può fare, ma con un accordo tra le Regioni che deve prevedere anche le compensazioni delle dosi. Recentemente è stato siglato un'intesa in tal senso proprio dalle Regioni Piemonte e Liguria. Costa ha anche annunciato che in queste ore le Regioni stanno elaborando un protocollo condiviso.