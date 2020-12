"Abbiano occupato perché il governo ci ha impedito di poter discutere il decreto, prima ancora che iniziasse la discussione - ha spiegato il capogruppo del partito, Massimiliano Romeo - Quindi, contro chi forza e chiude il dibattito parlamentare, rispondiamo occupando i banchi in Aula". Subito dopo la relazione di minoranza e quindi all'avvio della discussione, il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà ha preso la parola annunciando la richiesta del voto di fiducia. A quel punto Ignazio La Russa, che presiede l'aula, l'ha interrotto perché il ministro non aveva chiesto di parlare e ha deciso di sospendere l'assemblea.

Parrini (Pd): "Sdegno generale, una cosa gravissima"

"Mentre il ministro per i Rapporti col parlamento stava annunciando la posizione della questione di fiducia sul decreto sicurezza e immigrazione, i leghisti lo hanno assalito togliendogli di mano il microfono e impedendogli di parlare - ha scritto in una nota il senatore del Pd, Dario Parrini - Un vile atto di SQUADRISMO parlamentare tollerato (chissà perché trattandosi di squadrismo, ma a ben pensarci si può anche immaginare il perché) dal presidente di turno Ignazio La Russa. Sdegno generale. Una cosa gravissima". Per Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5s, sono state "scene da ventennio quelle che abbiamo visto oggi in Senato. Rigurgiti in stile squadrista all'interno di un'aula parlamentare sono intollerabili. Piena solidarietà al ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà".