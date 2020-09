Renzi su Governo con M5S: scatole di Maalox per accettarlo

Dal futuro di Italia Viva all'alleanza di governo stretta con i Cinque Stelle. Durante il suo intervento alla trasmissione Piazzapulita, Matteo Renzi ha fatto il punto della situazione. Nell'occasione, l'ex premier ha escluso categoricamente la possibilità di un rientro tra le file dei Dem ma ha assicurato: "Fino al 2023, questa è la maggioranza". Anche se - ha ammesso - per accettare l'accordo con i Cinque Stelle sono state necessarie "scatole di Maalox"

No ad un ritorno nel Pd

approfondimento

Referendum, dal primo nel 1946 al 4 dicembre 2016: tutti i precedenti

"Non torniamo nel Pd". Categorica la posizione del leader di Italia Viva, che ha escluso un possibile ritorno tra le fila Dem. Renzi ha spiegato anche le ragioni di questa scelte sostenendo che "il Pd ha fatto con il M5S non l'accordo nazionale, quello lo abbiamo fatto anche noi, ma gli accordi locali sul giustizialismo".

Scatole di Maalox per l'accordo con i grillini

Le scatole di Maalox dell'accordo coi grillini - ha sottolineato Renzi - servono a tenere l'Italia in Europa e per questo i miei risentimenti personali valgono molto meno delle esigenze del Paese". Il leader di Italia Viva ha ribadito che quella attuale è la maggioranza che andrà avanti fino al 2023 "perché si è creata sulla base di un presupposto: evitare un presidente della Repubblica sovranista, evitare un presidente della Repubblica 'no euro', evitare un presidente della Repubblica che assecondasse il folle progetto dei pieni poteri di Salvini".