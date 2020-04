Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, è stato ospite a L’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. Il politico ha ribadito: “Noi siamo all’opposizione e non intendiamo sostenere il governo Conte. Stiamo lavorando soltanto nell’interesse dell’Italia, questo non significa sostenere un governo di sinistra al quale noi siamo alternativi”. Riguardo al Mes, ha aggiunto: “Siamo favorevoli perché sono 37 miliardi di euro che sono utili alla nostra sanità, questo non significa essere a favore del governo. Come non significa essere a favore del governo non aver votato sull’ordine del giorno della Meloni”. Sul Def, invece, ha dichiarato: “Mi pare veramente impossibile poterlo votare” (VIDEO).

Tajani: “Siamo all’opposizione e intendiamo rimanerci”

Rispondendo a una domanda su un possibile appoggio futuro di Forza Italia al governo Conte, Tajani ha assicurato: “Assolutamente no”. “Siamo all’opposizione e intendiamo rimanerci. Non c’è alcun dubbio e non c’è nessuna ipotesi, lo escludo nella maniera più assoluta. Siamo alternativi al governo di sinistra. Anzi, la nostra scelta a favore del Mes (COS'È) ha messo in grave difficoltà la maggioranza. Il M5S prima si è spaccato a Bruxelles e poi anche qui, quindi puntando sul Mes abbiamo creato grandi difficoltà al governo. Speriamo, invece, di aver dato un grande contributo a favore dell’Italia per risolvere il problema”, ha sottolineato. Ha poi negato contatti tra il leader di Fi e il premier: “Non c’è stata la telefonata tra Berlusconi e Conte. Si sono sentiti quando Berlusconi venne chiamato da Conte all’inizio della crisi, poi non ci sono state altre telefonate”.

Sul centrodestra: “A dividerci non sarà posizione differente sul Mes”

Il vicepresidente di Forza Italia, ancora sul Mes e sulle diverse vedute all’interno del centrodestra, ha chiarito: “Abbiamo sempre detto che eravamo favorevoli, quindi non c’è mai stato nessun accordo politico fatto con il centrodestra sul Mes. D’altronde non siamo un partito unico e abbiamo sensibilità diverse. Il Mes è una soluzione economica e tecnica che ha nulla a che vedere con la coalizione di centrodestra. Salvini ha una posizione contraria al Mes, secondo me dovrebbe rivederla, mentre noi abbiamo una posizione favorevole al Mes senza condizioni, a tasso zero e con termini molto lunghi per la restituzione. Non ci dividiamo certo perché c’è una posizione differente sul Mes, la coalizione non si fonda sul Mes” (VIDEO).

Su Gualtieri: “Non abbiamo mai votato la sfiducia individuale”

Tajani ha parlato anche del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Forza Italia voterà a favore della mozione di sfiducia? “Non abbiamo mai votato la sfiducia individuale, anche perché ci sono dubbi sulla costituzionalità di questa ipotesi. Non è una questione politica ma è anche una questione giuridica, non lo abbiamo mai fatto”, ha detto.

“Task force non possono essere fatte soltanto da teorici”

Infine, Tajani ha parlato della task force (FOTO) chiamata a programmare la ripartenza dell’Italia dopo l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE). “Colao è una persona che io stimo moltissimo, però le task force non possono essere fatte soltanto da teorici, molti dei quali addirittura non vivono in Italia, sono italiani che vivono all’estero. Le task force si fanno anche con persone che conoscono i problemi, gente esperta. Non c’erano imprenditori o agricoltori, sono delle task force dove si studiano dei testi e si fanno delle proposte, ma andrebbero bene all’università. Serve mettere nelle task force gente che viene dalla trincea, dall’agricoltura, dall’industria, dall’artigianato e dal mondo delle professioni. Professori illustri e rispettati non sono adatti a una task force”.