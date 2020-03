Coronavirus, Dadone: no a chiusura uffici pubblici, sì a smart working

Il ministro della Pa Fabiana Dadone ha escluso la chiusura totale degli uffici pubblici per coronavirus, spingendo invece sullo smart working.

"Non possiamo imporre a tutta Italia di non andare il lavoro – ha detto intervistata a Radio Capital - In questo momento tutte le decisioni vengono prese con la dovuta attenzione, siamo sempre assistiti dal comitato scientifico, ci facciamo aiutare nella presa delle decisioni. È una situazione nuova anche per noi, non è facile per tutti e non è facile per noi prendere misure drastiche. Stiamo cercando di prendere misure in maniera scaglionata; negli 11 comuni nell'area rossa sono stati chiusi tutti gli uffici, dove c'è una quarantena forzata è chiaro che un dipendente pubblico come uno privato non possa andare al lavoro. Ma non possiamo imporre a tutta Italia di rimanere chiusa e bloccare completamente il Paese".

“Per ora non si parla di chiudere uffici pubblici”

"Per questo motivo - ha aggiunto Dadone - ho spinto molto con la circolare sullo smart working, per permettere non di tenere necessariamente aperto l'ufficio al pubblico per limitare i contagi ma di riorganizzare il lavoro per permettere che i servizi di back office che si fanno al di là dello sportello possono essere seguiti da casa". “Per ora quindi non si parla di chiusura degli uffici e i dipendenti pubblici possono mostrare il tesserino e possono muoversi", ha concluso.