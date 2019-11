Un appuntamento preparato con cura dal neonato popolo delle Sardine (CHI SONO GLI IDEATORI) che a Perugia si è ritrovato nella centrale Piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico, per manifestare contro Matteo Salvini, proprio in concomitanza con l'arrivo del segretario della Lega in città. I manifestanti, sulla scia del movimento spontaneo nato in Emilia Romagna, si sono radunati senza bandiere di partito, ma con cartelli a forma di sardina, hanno intonato 'Bella ciao' e alcuni cori tra cui 'L'Umbria non si lega'. Le sardine sono arrivate da ogni parte dell'Umbria per dire "no a questa politica dell'odio", come hanno ripetuto in piazza.

La festa della Lega con Salvini in altra zona della città

La manifestazione si è svolta praticamente in contemporanea con la festa organizzata dalla Lega, in un'altra zona della città, per festeggiare la vittoria alle elezioni regionali. Presente Matteo Salvini che ha repliucato così ai contestatori: "Noi ci occupiamo di cose da fare poi ciascuno ha diritto di protestare contro i razzisti, i fascisti, i nazisti, i marziani. Io mi voglio occupare di lavoro, di tasse, di sicurezza. Poi se devo divertirmi vado al parco giochi. Sono qua a ringraziare gli elettori che hanno scelto la Lega e il centro destra dopo 50 anni e siamo impegnati a lavorare" ha aggiunto. "Poi in democrazia ognuno manifesta dove vuole. Io preferisco occupare il mio tempo costruendo. Se qualcun altro invece occupa il suo cercando nemici è libero di farlo ma non è la mia mentalità".