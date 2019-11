Morto Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 Stelle

Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 Stelle, è morto nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2019. Professore ordinario di Geologia all'Università Federico II di Napoli, aveva 76 anni ed era malato da tempo. Ortolani, su Facebook, aveva denunciato di avere due tumori "per colpa dei veleni in Campania".

Chi era Ortolani

Ortolani era nato in provincia di Bologna. Laureato in geologia a Napoli è poi diventato docente nella stessa università Federico II. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato nel collegio uninominale di Napoli.Arenella con il M5s

La malattia

Ortolani aveva due tumori che aveva affrontato raccontando sui social tutte le fasi, dalla scoperta alle cure. Qualche mese fa aveva scritto: “Ho due tumori ma non ho intenzione di mollare”. Simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi, aveva attribuito ai veleni della Campania la causa della sua malattia.

Il saluto di Di Maio: una vita dedicata a tutela ambiente

Luigi Di Maio è stato uno dei primi a ricordare Ortolani. "Si è spento il professor Franco Ortolani, Senatore del MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente. Quando c'era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c'era sempre", ha scritto su Facebook il capo politico del M5S. "Lo ricordo con grande affetto non solo per il suo grande lavoro da senatore. Nel 2007 ero Presidente dell'associazione degli studenti di Giurisprudenza e del Consiglio degli Studenti di Facoltà. Riuscimmo ad ottenere un'intervista con l'allora Commissario all'emergenza rifiuti in Campania Gianni De Gennaro. Lo avevamo incalzato su una serie di questioni cocenti che riguardavano la nostra terra e le nuove discariche che si volevano realizzare". "Se tante comunità in Campania non sono state intossicate da discariche o impianti inquinanti - conclude Di Maio -, lo si deve al professor Franco Ortolani. Grazie Franco, tutto il MoVimento ti abbraccia".