"Ma le pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo vicino a Milano, a Baranzate, una zingaraccia che va a dire: ‘Salvini dovrebbe avere un proiettile’?. Preparati che arriva la ruspa, amica mia. Proiettile..., tu preparati ad accogliere la ruspa, cara la mia zingara, poi vediamo". Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’intervista a Sky Tg24 (VIDEO INTEGRALE) mentre il tema affrontato era quello dei migranti. Il vicepremier ha fatto riferimento a una donna del campo nomadi di via Monte Bisbino, periferia nord di Milano, che in un articolo pubblicato dal Giornale avrebbe detto "A Salvini andrebbe tirato un proiettile in testa".

Le reazioni e la replica di Salvini

Le parole del leader leghista hanno generato polemiche in rete e #zingaraccia è diventato tra gli argomenti più discussi su Twitter. "Roba da matti. Il problema non è una zingara che minaccia di morte il Ministro dell'Interno, vivendo in un campo rom abusivo. Il problema per qualcuno è la parola 'zingaraccia'. Io vado avanti, fino al raggiungimento dell'obiettivo zero campi rom in Italia", ha replicato Salvini.