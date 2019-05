E’ il 2008. Luca Palamara, in questi giorni coinvolto in un'indagine per corruzione, è Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Ospite di Sky Tg24, commenta la vicenda giudiziaria che in quelle ore occupa la scena politica italiana: le dimissioni del ministro della Giustizia Clemente Mastella per un’inchiesta nella quale erano coinvolti lui e la moglie. All’improvviso nello studio televisivo irrompe la voce di Francesco Cossiga (FOTOSTORIA).

Gli attacchi di Cossiga

Dall’altra parte della cornetta il presidente emerito non risparmia insulti e critiche nei confronti di Palamara: “E’ un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso”. La giornalista Maria Latella gli chiede il perché di questo giudizio: "Ha la faccia da tonno – prosegue Cossiga - I nomi esprimono realtà. Lui si chiama Palamara come il tonno. La faccia intelligente non ce l'ha assolutamente”. Un monologo che Cossiga conclude così: "L'associazione nazionale magistrati è un'associazione sovversiva e di stampo mafioso". Palamara resta in silenzio durante la telefonata, contesta i toni eccessivi dell’ex Capo dello Stato e dice soltanto: “E’ una polemica dai bassi toni. Prevalga la buona educazione”.