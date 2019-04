Matteo Salvini è una delle 100 persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. La consueta classifica inserisce il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega nella stessa categoria del presidente americano Trump, del presidente del Brasile Bolsonaro e di Papa Francesco.

Salvini, “il politico meno convenzionale”

Come di consueto i ritratti delle persone più influenti vengono affidati a personaggi altrettanto famosi. A scrivere il ritratto di Salvini è Steve Bannon, ex-stratega della Casa Bianca. “Il politico meno convenzionale ha portato avanti la campagna elettorale meno convenzionale, che ha portato con sé una ventata di appuntamenti, discorsi, energia, tutti catturati in diretta sui social media, tutti incentrati su un unico messaggio: Bruxelles non deve dettare la politica sull’immigrazione così come le élite europee non devono più mettere in un angolo i cittadini italiani”. Governare insieme ai Cinque Stelle è difficile, spiega Bannon, ma da ministro dell’Interno ”Salvini ha chiuso i porti all’immigrazione illegale, ha ridotto il traffico di esseri umani e ha sfidato l’Unione Europea. Adesso – conclude Bannon – Salvini è la persona più chiacchierata d’Europa e, dopo le elezioni, potrebbe diventare anche la più potente”.

Gli altri leader più influenti, da Greta Thunberg a Papa Francesco

Nella classifica dei leader più influenti compaiono anche Nancy Pelosi, il cui ritratto è stato scritto da Hillary Clinton, Greta Thunberg, la star democratica Alexandria Ocasio-Cortez, il procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller e, ovviamente, i presidenti americano e cinese Donald Trump e Xi Jinping e Papa Francesco.

Nella classifica di Time anche Massimo Bottura e Mark Zuckerberg

La classifica di Time è divisa in categorie. Nella categoria dei “pionieri” figurano la star di Grey’s Anatomy Sandra Oh e lo chef Massimo Bottura. Tra gli “artisti” ci sono il wrastler Dwayne Johnson, l’attore Rami Malek, l’attrice Glen Close e la cantante Ariana Grande. Nella categoria “icone” figurano, tra gli altri, Taylor Swift, Michelle Obama, Spike Lee, Lady Gaga e il designer di moda Pierpaolo Piccioli. Infine, nella categoria “titans” compaiono il calciatore Mohamed Salah, il cestista Lebron James, Mark Zuckerberg e il golfista Tiger Woods.