Il classico simbolo del Pd, insieme alla scritta “Siamo Europei" su sfondo blu e quella "Socialisti e democratici" (Pse) su sfondo rosso. È questo il logo scelto dal Partito democratico per correre alle elezioni europee e “vincerle”. A presentarlo è il neosegretario Nicola Zingaretti (CHI È) nella sede nazionale del partito al Nazareno, a Roma. “Un esperimento, una sfida", lo ha definito Zingaretti, "una lista aperta che deve essere unitaria". Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto "Siamo Europei". Sulla terrazza del Nazareno anche il presidente del Pd Paolo Gentiloni.

“Simbolo rappresenta l’unità”

"La sfida unitaria è aperta. In tutta Italia prendono forma alleanze per le Amministrative le più larghe possibili. Questo simbolo che presentiamo oggi rappresenta l'unità, non un insieme di liste, ma una lista aperta", ha sottolineato il segretario. "Questo simbolo è dedicato alle ragazze e ai ragazzi, innanzitutto, che in Europa dovranno vivere domani, come simbolo di speranza", ha aggiunto Zingaretti. "Senza Europa non c'è futuro per l'Italia, non c'è futuro per le prospettive di vita degli italiani. Da solo nessun Paese europeo ce la fa, insieme può tornare a essere un grande attore globale".

Pisapia e Calenda in testa alle liste del Nord

Durante la presentazione, Zingaretti ha poi confermato che Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, sarà in testa alla lista Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Nordovest per il voto continentale del 26 maggio. Carlo Calenda sarà invece capolista nel Nordest, come ha detto lo stesso ex ministro parlando in conferenza stampa. Con il movimento Articolo 1, invece, "è aperto un confronto che mi auguro nelle prossime settimane porti a un loro coinvolgimento. La sfida di questo logo è proprio quella di far incontrare delle diversità", ha detto Zingaretti.