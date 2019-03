Botta e risposta sulla Tav tra il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino e il premier Giuseppe Conte. Da un lato il governatore chiede “uno strumento di voto certo e trasparente”, scrivendo una lettera al titolare del Viminale Matteo Salvini, dall’altro il presidente del Consiglio replica che “il referendum non è previsto” perché “non ci sono gli strumenti giuridici”. Ma Chiamparino ribatte: “Non ho mai chiesto un referendum, ma una consultazione popolare che riguarda i cittadini del Piemonte e che è prevista dallo statuto regionale, che la consente, per interrogare i cittadini su un tema specifico. Si può quindi svolgere sulla Tav”. Intanto, il presidente di Telt, Hubert du Mesnil, intervistato in diretta da France Info, dichiara: "L'obiettivo per la consegna della linea ad alta velocità Torino-Lione resta il 2030 e dobbiamo tenere duro per rispettare questa scadenza". Evidenziando i benefici ecologici del progetto, che a suo parere contribuirà a liberare le Alpi dall'inquinamento dei Tir, du Mesnil ribadisce: "Siamo al servizio di questa scelta e ci crediamo".

Chiamparino: "Avevo già scritto a Toninelli, mai risposto"

Sul fronte italiano, Chiamparino aggiunge: "Al ministro Salvini abbiamo chiesto di poter celebrare la consultazione in concomitanza con le elezioni del 26 maggio, il che ci permetterebbe di risparmiare una cifra considerevole e di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini". Il presidente della Regione Piemonte precisa: "Non ho mai telefonato al presidente Conte, non mi permetterei di disturbarlo, ma ho inviato una lettera lo scorso 5 ottobre sul tema delle infrastrutture in Piemonte. Da allora non ho mai ricevuto il minimo riscontro, così come del resto dal ministro Toninelli, cui avevo già scritto sullo stesso tema il 5 giugno 2018".

Salvini: "Bisogna cambiare Costituzione, adoro i referendum"

In mezzo, allo scambio tra Chiamparino e Conte, c’era stato anche l’intervento del vicepremier Matteo Salvini, che sul referendum osserva: ”Magari... ma Chiamparino ignora: non si può, non si può perché manca la legge della Regione Piemonte. E si potrebbe fare cambiando la Costituzione, cosa che sono dispostissimo a fare perché io i referendum li adoro”. "Chiamparino - ha aggiunto Salvini - lo dice ai suoi amici del Pd a Roma e partiamo con la legge di riforma costituzionale per fare un referendum consultivo, come si fece ai tempi sull'Europa".

