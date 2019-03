Salvini compie 46 anni e festeggia sui social con la torta e le mimose

Una torta gigante, circondata da mimose e una semplice didascalia: “Grazie”, con un cuoricino rosso. Con questo post, pubblicato a mezzanotte in punto, Matteo Salvini ha iniziato i festeggiamenti per il suo compleanno. Oggi il vicepremier compie 46 anni e per l’occasione ha ringraziato sui social tutti coloro che gli stanno facendo gli auguri.

Giornata in famiglia e consigli sui social

Salvini, per l’occasione, ha annunciato il silenzio politico per 24 ore, perché intende trascorrere la giornata in compagnia dei due figli. Ma sotto al post sono già comparsi tantissimi commenti di utenti che agli auguri al ministro dell’Interno aggiungono suggerimenti e consigli. Tra chi chiede di “lasciar perdere la Tav” a chi spera che il governo non cada.